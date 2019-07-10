Джим Керри заменил Джека Николсона в "Сиянии" с помощью Deepfake

На YouTube-канале Ctrl Shift Face появился ролик с отрывком из фильма "Сияние", в котором Джека Николсона заменили Джимом Керри, используя технологию Deepfake.
Deepfake - методика синтеза изображения человека, основанная на искусственном интеллекте. С ее помощью можно встроить изображение в любую видеозапись и получить достоверно выглядящий результат.
Ранее авторы канала Ctrl Shift Face показали Билла Мюррея в образе сержанта Хартмана из фильма "Цельнометаллическая оболочка".
"Сияние" - фильм Стенли Кубрика, который вышел в 1980 году. Картина снята по мотивам романа Стивена Кинга. По сюжету Джек Торренс (которого сыграл Николсон) устроился на зиму смотрителем в горный отель "Оверлук" и переехал туда вместе со своей семьей. В отеле начинают происходить странные события.
Ранее сообщалось, что Facebook вырабатывает политику в отношении видеороликов, сгенерированных с Deepfake.