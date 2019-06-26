"Джек гнул свою линию с решимостью быка". Из книги о Стэнли Кубрике: работа с Николсоном

Великие люди не прочь приврать в автобиографии, поэтому книги, написанные членами семьи или коллегами, проработавшими долгое время рядом, становятся настоящей находкой для поклонников. Особенно когда автор — один из ближайших людей в рабочем процессе: личный ассистент. Эмилио д’Алессандро, ассистент культового режиссера ХХ века Стэнли Кубрика, написал большую книгу о творчестве режиссера — "Стэнли Кубрик. С широко открытыми глазами. Биография" (издательство "Бомбора"). В нее вошли, например, истории о съемках "Сияния" — одного из шедевров Кубрика. ТАСС публикует отрывок о том, почему на съемочной площадке боялись Николсона, как с ним справлялся Кубрик и как сыграть сцену, если ты все время ошибаешься.

Описание Обложка книги "Стэнли Кубрик. С широко открытыми глазами" © Издательство "Бомбора"

Джек Николсон — одна из величайших звезд Голливуда — играл главную роль в "Сиянии". Я впервые встретился с ним, когда пришел к Стэнли в офис однажды утром, чтобы передать ему какие-то срочные бумаги из Warner Bros. Я следовал правилу Стэнли касательно того, как заходить к нему в комнату: "Постучись и входи, не дожидаясь ответа". Когда я открыл дверь, они сидели в креслах и разговаривали. — Это Эмилио, — сказал он Джеку, — как я говорил, он мой личный водитель, он заботится о моих личных делах. Джек встал, и когда он оказался передо мной, то улыбнулся и немного поклонился. Я протянул руку, и он пожал ее так сильно, как обычно это делают американцы. Стэнли продолжил разговор с того места, на котором остановился, и Джек снова сел. Я положил письмо от Warner и пошел, чтобы налить себе что-нибудь попить. Стэнли продолжал говорить и смотрел на Джека, но Джек смотрел на меня. Он смотрел, как я иду через офис, раскладываю документы, убираю груды бумаг, ставлю дневники и записные книжки обратно в ящики.

Описание Стэнли Кубрик на съемочной площадке фильма "Сияние", 1980 год © AP Photo

— Ты реально счастливчик, — заметил Джек, когда я тихо вышел из кабинета, — видел бы ты, какой бардак у меня в офисе. Николсон выглядел как спокойный добрый человек, и, похоже, они вдвоем просто прекрасно продвигались. Мы говорили о Джеке всего несколько дней назад, когда Стэнли объявил мне, что он сыграет главную роль в фильме. Я знал его только по имени. — Что ты думаешь? Тебе нравится Джек? — спросил он. — Ну, я не знаю... А он не немного... Не лучше было бы, если бы ты взял другого актера, того, которого я очень люблю... Как же его зовут... — Кого? — Ну этого, который играет во всех полицейских фильмах... Чарльза Бронсона! Стэнли невозмутимо посмотрел на меня. — А почему именно Чарльз Бронсон? — Потому что мне нравятся персонажи, которых он играет. Он хорош, разве нет? — Это не тот типаж, который мне нужен.

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Через несколько часов он вернулся к этой теме и попытался объяснить мне, почему он выбрал Николсона: "Видишь ли, в Джеке все идеально подходит для этой роли: его выразительность, даже то, как он ходит. Ему не нужно ничего добавлять, чтобы сыграть этого персонажа; все уже есть в нем. Ему даже не нужно тренировать речь, как это делал Райан, чтобы достичь ирландского акцента". И это было правдой: не было большой разницы между Джеком Николсоном на съемочной площадке и в реальной жизни. Все что ему было нужно — это маленький вельветовый пиджак, который Милена принесла ему, немного грима, наспех причесанные волосы, и вуаля: он превращался в Джека Торренса. День за днем он был безупречен. Он никогда не пересекал черту и всегда придерживался профессионального открытого для сотрудничества подхода. Он слушал Стэнли и делал все, что он говорил. Вообще-то он делал даже больше, чем Стэнли просил его. После того, как он отыгрывал сцену так, как Стэнли просил его, он просил снять еще дубль, потому что у него появлялась новая идея. Только через несколько дней после начала съемок я согласился со Стэнли, когда он сказал, что Джек был рожден, чтобы сыграть этого персонажа. Джек сам это понимал и наслаждался каждой минутой.

Описание Кадр из фильма "Сияние" © Photo by Warner Brothers/Getty Images

Шелли Дюваль, исполнительница второй главной роли, казалась мне немного уязвимой. Когда я встретил ее, она только что закончила собеседование в кабинете Стэнли. Она напомнила мне Олив из мультфильмов о Моряке Попае: она была невероятно стройная и ее руки свисали по бокам. В тот день Вивиан (дочь Сэнли Кубрика — прим. ТАСС) тоже была в офисе, и я помню, что Вивиан была единственной, кому улыбнулась Шелли. Как будто, в отличие от других, Вивиан не напугала ее. Мариса Беренсон произвела на меня совершенно другое впечатление. Даже если она немного беспокоилась о встрече со Стэнли, то все равно все еще была рада поговорить со мной в дружеской манере. Шелли даже не поздоровалась. Я не думал, что она и Джек кажутся подходящими друг для друга. Может быть, это именно тот эффект, которого Стэнли пытался добиться?

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В последующие дни Стэнли начал снимать сцены с двумя актерами. Моментально стало ясно, что есть проблемы. Как обычно, Джек занимал свое место перед камерой и гнул свою линию с решимостью разъяренного быка. Шелли, напротив, колебалась, и когда она допускала ошибку, то останавливалась, боясь, что испортила дубль. Когда Джек делал ошибку, он просто продолжал играть. Он импровизировал или пытался как-то ее исправить, чтобы можно было хотя бы закончить. Таким образом, он дал Стэнли возможность подумать о сцене в целом. "Не волнуйся, если что-то не так, мы снимем это снова", — говорил Стэнли, пытаясь успокоить Шелли, но она становилась все более и более неуверенной. "Шелли, сыграй сцену точно так, как я сказал тебе, и после этого мы посмотрим, нормально ли получилось", — настаивал Стэнли. "Ты всегда говоришь Джеку "о’кей". Почему ты не говоришь этого мне? Что-то не так?" — спрашивала она озадаченно. — Шелли, просто сыграй сцену. Я никогда не слышал, чтобы Стэнли когда-нибудь отзывался о ней не по-доброму, но я не сомневался, что она считала съемки эмоционально истощающими. Однажды водитель, которого продюсерская компания наняла, чтобы отвозить ее домой, отвел меня в сторону. "Когда я подвожу Шелли по вечерам, я слышу, как она плачет на заднем сиденье, — сказал он. — У нее проблемы на съемочной площадке?"

Описание Шелли Дюваль, 1980 год © AP Photo

"Никаких, — ответил я, — все хорошо. Постарайся приободрить ее как умеешь". Водитель был хорошим человеком и по дороге домой сказал Шелли: "Они сказали мне, что не о чем беспокоиться. Стэнли очень доволен тобой". Вивиан была единственной, с кем Шелли чувствовала себя комфортно. Как только объявляли перерыв, Шелли шла к Вивиан, и улыбка наконец-то появлялась на ее лице. Но когда появлялся Стэнли, Шелли моментально уходила от Вивиан и снова оставалась одна. Вивиан подошла ко мне и спросила: "Я правильно делаю, что говорю с Шелли? Как только появляется папа, она убегает. Он велел ей не говорить со мной?"

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