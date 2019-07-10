Минюст Польши выступает против экстрадиции вывезшего детей из Швеции россиянина

ВАРШАВА, 10 июля. /ТАСС/. Польские власти надеются, что варшавский суд не сочтет возможным реализацию требования Швеции выдать россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра юстиции Польши Михал Вуйчик.

Окружной суд польской столицы рассмотрит дело об экстрадиции в Швецию в среду во второй половине дня. В случае принятия решения о возможности выдачи, в соответствии с польским правом его должен утвердить министр юстиции.

"Мы надеемся, что суд примет правильное решение, учитывая, что в Польше подобное деяние ненаказуемо", - сказал Вуйчик, подчеркнув, что суд может вынести любой вердикт. "Суд независим. Судья независим", - указал он, добавив, что "в этом деле участвует также и прокуратура, которая выступила решительно против выдачи Лисова".

В начале апреля Лисов и три его дочери 12, шести и четырех лет были задержаны польскими пограничниками в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. В Польшу они попали на пароме из Швеции, где ранее проживали. В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу. Девочки были размещены в приемной семье ливанского происхождения.

В конце марта не лишенный родительских прав Лисов забрал дочерей из приемной семьи. Шведские власти объявили детей в розыск. В Варшаве на защиту семьи Лисовых встали российские дипломаты и адвокаты, указавшие польским правоохранительным органам на положения Конвенции о правах ребенка, согласно которым детей нельзя разлучать с родителями. Суд в Варшаве постановил оставить детей с отцом при условии, что они будут находиться в Польше и ожидать итогов рассмотрения их просьбы о получении убежища в республике.

Шведские власти обвиняют россиянина в том, что он самовольно забрал дочерей, ранее переданных в приемную семью органами ювенальной юстиции, и вывез их из страны. Из-за этого Швеция выдала европейский ордер на его арест. Прокуратура республики, в свою очередь, в соответствии с процедурами направила дело в суд, ранее решив не применять к Лисову меры пресечения в виде временного ареста.