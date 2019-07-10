Дорожный патруль в Москве с начала года помог более чем 20 тыс. автомобилистам

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники службы Дорожного патруля Москвы во время патрулирования города с начала года оказали помощь на дорогах более чем 20 тыс. автомобилистам, попавшим в трудную ситуацию. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Ежедневно на маршруты патрулирования выезжает 27 экипажей, на постоянной основе они дежурят в центральной части города и в других районах, следят за транспортной инфраструктурой, мониторят движение. За полгода была оказана помощь более чем 20 тыс. водителям", - сказал собеседник агентства.

Cотрудники Дорожного патруля 5 тыс. раз оказали помощь водителям неисправных автомобилей, 8,5 тыс. раз оказали помощь водителям, попавшим в ДТП, оформили 4,4 тыс. европротоколов, 3,1 тыс. раз осуществляли буксировку аварийных и неисправных автомобилей.

В мае 2017 года на базе ЦОДД была создана первая городская система оказания помощи на дорогах "Дорожный патруль". Ежедневно его сотрудники проводят мониторинг дорожной ситуации, проверяют дорожную инфраструктуру, помогают водителям, регулируют дорожное движение при необходимости, в случаях ДТП или чрезвычайных ситуациях взаимодействуют с экстренными службами.

Дорожный патруль получает сигнал из ситуационного центра ЦОДД. Кроме того, служба занимается контролем дорожной инфраструктуры - сообщает о неисправностях знаков, светофоров, а также о незапланированных и несогласованных ограничениях и дорожных работах. Служба работает круглосуточно и без выходных. В штате - более 100 человек.