Совфед одобрил закон о праве граждан обращаться в суды с коллективными исками

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, дающий возможность гражданам обращаться в суды с коллективными исками, в том числе по вопросам защиты прав потребителей и оспаривания тарифов на услуги ЖКХ.

Как пояснила член комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, представляя закон, документ предусматривает унификацию правового регулирования судебного рассмотрения дел о защите прав и законных интересов группы лиц. "Речь идет о так называемых коллективных исках. Этот институт впервые вводится в структуру Гражданского процессуального кодекса, но это не новый институт для российского законодательства. Он достаточно успешно применяется в арбитражном процессе и в административном судопроизводстве", - сказала она.

По словам сенатора, в законе подробно прописывается порядок подачи коллективных исков и механизм реализации этого права.

Устанавливается, что для подачи коллективного иска к группе граждан должны присоединиться не менее 20 человек. Для присоединения к требованию о защите прав и законных интересов необходимо будет подать в письменной форме соответствующее заявление лицу, которое действует в интересах группы граждан. При этом никаких доверенностей на представление их интересов от граждан не потребуется. Присоединиться к иску можно будет до момента перехода к судебным прениям.

Согласно закону, такие дела будут рассматриваться судом не позднее чем через восемь месяцев со дня вынесения определения о принятии искового заявления к производству. Помимо этого, предусматриваются основания и порядок замены судом лица, которое ведет дело в интересах группы граждан в случае прекращения его полномочий судом (основанием для прекращения полномочий является отказ названного лица от иска).

Судебные расходы

Как пояснил накануне рассмотрения закона Совфедом заместитель министра юстиции Денис Новак, институт коллективного иска доступен только юридическим лицам и предпринимателям в Арбитражном процессуальном кодексе и в рамках административного судопроизводства.

"Важно отметить, что впервые этим законом решается вопрос о возможности заранее договориться о несении судебных расходов. Это, на наш взгляд, было одним из тех барьеров, которые препятствовали более широкому распространению этого института. Теперь можно будет заключить нотариально удостоверенное соглашение о порядке несения судебных расходов, которое впоследствии будет учитываться судом при решении вопроса об отнесении на названных лиц судебных расходов после их распределения по правилам, установленным ГПК РФ", - сказал он.

Новак добавил, что это очень важный закон, который "даст возможность гражданам защищать свои права и в спорах о защите прав потребителей, и в спорах, касающихся, например, применения тарифов".

Закон вступит в силу с 1 октября 2019 года в случае подписания его президентом РФ.