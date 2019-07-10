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В кабмине ФРГ заверили, что Меркель чувствует себя хорошо, несмотря на очередной приступ

Переговоры с премьер-министром Финляндии Антти Ринне идут по плану, добавили в немецком правительстве

БЕРЛИН, 10 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на очередной приступ дрожи, чувствует себя хорошо. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду представитель кабмина ФРГ.

"Канцлер чувствует себя хорошо. Переговоры с премьер-министром Финляндии [Антти Ринне] идут по плану", - сказал он.

Меркель трижды за последний месяц испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий: 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также сегодня.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияФинляндияРинне, Антти
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