СМИ: суд в Цюрихе запретил петуху кукарекать по ночам

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Жители кантона Цюрих подали в суд в связи с криками петуха ночью. Об этом сообщила газета Neue Zurcher Zeitung.

Хозяина петуха обязали обеспечить "молчание" птицы в период с 10 часов вечера до 8 утра в будние дни и субботу, а по воскресеньям - с 10 вечера до 9 утра. В указанные временные сроки петуху будет запрещено покидать курятник, и он будет сидеть там в полной темноте. Также суд потребовал улучшить звукоизоляцию курятника.

Отмечается, что истец перед тем, как подать в суд на соседа, устроившего птичник в гараже рядом с домом, документально зафиксировал, сколько кукарекает петух. В частности, он подсчитал, что тот издает звуки и днем, и ночью по 14-44 раза в час, а громкость его крика на расстоянии в 15 м достигает 84 дБ. Однако в суде усомнились в точности измерения громкости петушиного голоса при помощи мобильного телефона, расценив такой способ как "условно приемлемый". Помимо этого, истец жаловался на запах куриного навоза.

Изначально он добивался сноса курятника, так как разрешение на его сооружение было получено соседом уже после постройки гаража. Однако кантональный суд Цюриха в этом его не поддержал. В его постановлении отмечается, что "в квартире или собственном саду все могут заниматься своим хобби", а понятие "использование жилья" не исключает содержания в доме домашних животных.

Помимо петуха, в этом курятнике содержатся 10 кур.