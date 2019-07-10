Власти Адыгеи сняли запрет на проведение одиночных пикетов в публичных местах

МАЙКОП, 10 июля. /ТАСС/. Депутаты высшего законодательного органа госвласти Адыгеи - Госсовета-Хасэ - внесли изменения в региональный закон о проведении публичных мероприятий. В его новой редакции сняты ограничения, касающиеся мест проведения одиночных пикетов возле зданий органов власти, объектов транспортной инфраструктуры, жилых домов, сообщили журналистам в среду в парламенте Адыгеи.

Федеральный закон "О митингах" разрешает регионам вводить территориальные ограничения для проведения шествий, собраний и демонстраций. В Адыгее в список запрещенных мест были включены территории ближе 100 метров от железнодорожных и автобусных вокзалов, автомобильные дороги общего пользования, тротуары и территории, прилегающие ближе чем на 20 метров к жилым домам, зданиям госучреждений и остановкам общественного транспорта.

"В действовавшей ранее редакции ст. 6 закона Адыгеи "О регулировании отдельных вопросов в сфере проведения публичных мероприятий" была формулировка, что в этих местах запрещено проведение любых публичных мероприятий. Под запрет попадали и одиночные пикеты. Депутаты региона конкретизировали статью закона, уточнив, что запрет распространяется на массовые мероприятия - собрания, митинги, шествия и демонстрации", - сказали в парламенте республики.

Инициатива о внесении поправок в закон Республики Адыгея принадлежит прокуратуре региона, выявившей в нем противоречия федеральному законодательству, добавили в парламенте республики.