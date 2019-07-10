Госдума поддержала в I чтении проект Яровой о повышении безопасности детского отдыха

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о создании в регионах межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. К их полномочиям будут относиться обеспечение взаимодействия различных органов и организаций, подготовка рекомендаций, проведение информационно-разъяснительной работы для бизнеса и анализ результатов оздоровительной кампании.

"Предлагается установить на уровне федерального закона возможность создания по решению органа исполнительной власти региона или органа местного самоуправления межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей", - пояснила ранее основной автор законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

Межведомственная комиссия будет вправе проводить перед началом оздоровительной кампании в каждом регионе обучающие семинары для руководства, вожатых и работников детских лагерей. "Чтобы МЧС, Роспотребнадзор, органы управления образования субъекта проинструктировали по формам и методам первичной работы с детьми, рассказали об основных правах и обязанностях вожатых, формах контроля, правилах поведения в конкретной местности и погодных условиях. Это будет хорошая практическая помощь субъектам предпринимательской деятельности, которые организуют детский отдых", - добавила вице-спикер.

В состав комиссий смогут войти представители региональных органов законодательной и исполнительной власти, а также территориальных отделений федеральных ведомств, осуществляющих надзор в сфере образования, соблюдения трудового законодательства, надзор в области защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологический и пожарный надзор. В работе комиссий смогут участвовать сотрудники ведомств, отвечающих за госконтроль качества и безопасности медицинской деятельности, а также обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, антитеррористическую защищенность в организациях отдыха детей и их оздоровления. Предусмотрено участие и представителей органов местного самоуправления в сфере организации детского отдыха, уполномоченного по правам ребенка в регионе, представителей общественной палаты субъекта РФ, а также иных общественных объединений.

Изменения вносятся в федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации".