Патриарх Кирилл призвал верующих поставить храм и молитву в центр духовной жизни человека

ВАЛААМ, 10 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл после освящения храма преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре призвал верующих поставить в центр духовной жизни человека храм и молитву, в этом случае вся его деятельность обретет особое благословение.

"В центре нашей жизни должен быть храм и молитва. И тогда все остальное, чем мы занимаемся, - будь то государственная деятельность, культурная, образовательная и любая иная, обретает особое благословение Божие", - сказал в среду журналистам патриарх.

По словам предстоятеля Русской православной церкви, "всякий новый храм, который мы воздвигаем и освящаем, является свидетельством нашей приверженности именно такому измерению духовной жизни православного христианина и особенно монаха".

"Это [Валаамский монастырь] наш Северный Афон - место, где на протяжении долгих столетий возносится к Господу молитва иноков о мире всего мира и о благосостоянии святых божиих Церквей, о всех тех, кто в памяти иночествующих, кто просит их о молитве, кто передает им записочки с именами своих родных и близких. Молитва людей, которые посвящают ей свою жизнь, несомненно имеет особое значение", - сказал патриарх Кирилл.

"Еще одно место для молитвы, а значит, и для духовной жизни утверждено на Валаамском архипелаге, который имеет особое значения для всей нашей церкви и для православного мира. Пусть сей небольшой храм помогает тем, кто приезжает на этот остров укрепляться верой и возносить свои молитвы к Богу", - сказал патриарх после освящения храма.

Порфирьевский остров расположен в 4,5 км от главной усадьбы монастыря. Он назван в честь его первого насельника - схимонаха Порфирия, проживавшего на этой земле в 1828 году. С 1917 года, когда Валаамский архипелаг стал частью Финляндии, монашеская жизнь на острове прекратилась. С 2015 по 2019 год на острове были построены храм в честь преподобного Серафима Саровского, часовня Александра Невского, келейный корпус для братии и причал. Храм построен на месте "исторической" одноименной деревянной часовни, которая была разрушена.

Преподобный Серафим Саровский - почитаемый Русской Церковью святой, живший в XIX веке. Он известен своими наставлениями, подвигами безмолвия и пустынножительства. Также он духовно опекал Дивеевский монастырь. Прославление и обретение мощей святого состоялось в 1903 году.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамской архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря - миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии, монастырь основан в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов. С 1993 года по настоящее время наместником монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный, он подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тыс. паломников и туристов.