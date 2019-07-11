Прокуратура Приамурья нашла нарушение в действиях депутата, указавшего доход в три копейки

ТАСС, 11 июля. Прокуратура выявила нарушение закона "О противодействии коррупции" в ходе проверки в отношении депутата Законодательного собрания Амурской области, указавшего доход за 2018 год в три копейки, сообщается в четверг на официальном сайте региональной прокуратуры.

"Надзорными мероприятиями установлено, что в декабре 2018 года депутат получил от трудовой деятельности доход в сумме более 90 тыс. рублей. В нарушение требований ФЗ "О противодействии коррупции" полученный доход депутатом Законодательного собрания области в сведениях о доходах за 2018 год не указан", - говорится в опубликованном сообщении.

Прокурор области внес представление об устранении нарушения председателю Законодательного собрания Амурской области.

Проверка прокуратуры была начата после появления информации о доходах депутата в СМИ. Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш задекларировал за 2018 год доход в три копейки.

Член партии ЛДПР Труш является депутатом Законодательного собрания Амурской области с 6 апреля 2017 года. Работал дизайнером, был индивидуальным предпринимателем. В его декларации за 2017 год было указано отсутствие доходов.