Президент Польши настаивает на необходимости эксгумации жертв геноцида, совершенного ОУН

ВАРШАВА, 11 июля. /ТАСС/. Согласие Украины на проведение эксгумации жертв Волынской трагедии - важнейшее условие для налаживания польско-украинских отношений. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, общаясь с журналистами после возложения венка к памятнику жертвам Волынской резни в Варшаве по случаю Национального дня памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики.

Дуда выразил надежду, что на территории Украины удастся провести процедуры эксгумации, "чтобы обозначить захоронения, чтобы у потомков было место, куда они могут поехать, зажечь свечи и помолиться". "Я просил об этом президента [Украины Владимира] Зеленского во время нашей встречи в Брюсселе", - добавил он.

"Если мы сегодня говорим о построении отношений между нашими народами и государствами, то я хочу подчеркнуть, что мы хотим, чтобы эти отношения были как можно лучше. Но одна вещь безусловна - нам необходима память для того, чтобы то, что тогда случилось, никогда больше не повторилось между нашими народами и между нашими государствами", - отметил Дуда.

По его словам, память необходима, чтобы не было враждебности. "А условием памяти является то, чтобы украинская сторона согласилась на проведение эксгумации", - констатировал президент Польши. "Надеюсь, в будущем можно будет реализовывать эти исследования, чтобы мы могли отдать память убитым, а также тем, кто помогал, рискуя своей жизнью, спасая своих соседей", - указал польский лидер.

История

Во время Второй мировой войны украинские националисты с февраля 1943 года начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН - УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

Три года назад польский парламент учредил 11 июля Национальный день памяти жертв геноцида. В этом году памятные мероприятия по случаю этой даты организуются уже в третий раз. По всей стране проводятся лекции, встречи, выставки, посвященные трагической судьбе поляков на Волыни.

Организация украинских националистов - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе террористических актов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала Украинскую повстанческую армию.