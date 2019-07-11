Песков не располагает данными об увольнении помощника полпреда, обвиненного в госизмене

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не смог подтвердить данные ряда региональных СМИ об увольнении задержанного по подозрению в госизмене помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева.

"Я не располагаю этой информацией, мне нужно ее проверить", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Песков пояснил, что помощники полпредов президента назначаются на должность или освобождаются с нее не указом главы государства. Распоряжения об этом подписывает глава администрации Кремля. "Ежедневно идут многие передвижения по службе, в этом плане большой объем документов выходит", - пояснил пресс-секретарь.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что 4 июля Воробьев был задержан по подозрению в совершении государственной измены. Суд арестовал его на два месяца.

В четверг данные о Воробьеве были удалены из соответствующего раздела на сайте полпредства. В пресс-службе полпредства не смогли оперативно прокомментировать причину удаления данных Воробьева с сайта.