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Spiegel: Меркель из-за недавних приступов дрожи слушала гимн сидя

Это произошло перед переговорами с премьером Дании Метте Фредериксен

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед переговорами в Берлине в четверг сидя прослушали национальные гимны. Трансляцию провели немецкие телеканалы.

Как пишет Spiegel Online, это связано с недавними приступами дрожи, которые испытала глава кабмина ФРГ во время официальных мероприятий. Протокол перед встречей с датским премьером был изменен во избежание повторения этой ситуации.

Для политиков перед красной дорожкой был установлен небольшой подиум, на котором стояли стулья. После прослушивания гимнов Меркель и Фредериксен отправились на переговоры.

Меркель трижды за последний месяц испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий - 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также 10 июля, принимая финского премьера Антти Ринне.

Сама канцлер утверждала, что поводов для беспокойства нет и она чувствует себя хорошо.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияДанияФредериксен, Метте
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