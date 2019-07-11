Spiegel: Меркель из-за недавних приступов дрожи слушала гимн сидя

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Дании Метте Фредериксен перед переговорами в Берлине в четверг сидя прослушали национальные гимны. Трансляцию провели немецкие телеканалы.

Как пишет Spiegel Online, это связано с недавними приступами дрожи, которые испытала глава кабмина ФРГ во время официальных мероприятий. Протокол перед встречей с датским премьером был изменен во избежание повторения этой ситуации.

Для политиков перед красной дорожкой был установлен небольшой подиум, на котором стояли стулья. После прослушивания гимнов Меркель и Фредериксен отправились на переговоры.

Меркель трижды за последний месяц испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий - 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также 10 июля, принимая финского премьера Антти Ринне.

Сама канцлер утверждала, что поводов для беспокойства нет и она чувствует себя хорошо.