Подписчики на музыку "ВКонтакте" получат скидки на концерты и мерч с автографами артистов

"ВКонтакте" запускает программу лояльности для подписчиков музыкального сервиса. Уровень привилегий будет зависеть от давности оформления подписки, сообщила пресс-служба соцсети.

"Обладатели подписки на музыку "ВКонтакте" и BOOM получат эксклюзивные возможности. В будущем пользователи смогут посещать закрытые встречи с известными исполнителями, бесплатно получать мерч с автографами артистов, приобретать билеты со скидкой на концерты и фестивали и многое другое", - говорится в сообщении.

Первая акция для подписчиков пройдет 20-21 июля на VK Fest. Обладатели подписки смогут бесплатно прокатиться на прогулочных катерах по акватории Финского залива.