Директор портала "Православие и мир" Александр Ильяшенко покинул свой пост

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Директор и председатель редакционного совета интернет-портала "Православие и мир" протоиерей Александр Ильяшенко заявил в четверг, что не согласен с политикой редакции и покидает свой пост. Копия заявления Ильяшенко имеется в распоряжении ТАСС.

"В силу принципиального расхождения моей церковной позиции с редакционной политикой интернет-портала "Православие и мир" считаю свое дальнейшее пребывание в составе редакции этого портала невозможным, выхожу из ее состава и прекращаю всякое сотрудничество с ней. Прошу меня с этим порталом не ассоциировать", - говорится в заявлении.

Ильяшенко отметил, что редакция в последние годы публиковала материалы, наносящие урон репутации портала, в связи с чем с ним отказались сотрудничать несколько авторов.

"В последние несколько лет вопреки моим неоднократным возражениям на сайте стали регулярно появляться материалы, недопустимые на православном ресурсе. <...> Нынешнее издание перестало в полной мере соответствовать названию "Православие и мир". Политика редакции, подчас не церковная и не православная, нанесла сильный удар по репутации "Правмира", с него ушли многие серьезные православные читатели и авторы", - подчеркнул священнослужитель.

Он добавил, что подобные действия отражаются и на его личной репутации.

Реакция РПЦ

В свою очередь заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе призвал главного редактора сайта пересмотреть редакционную политику "Правмира". "Полагаем, что деятельность редакции портала, фактически приводящая к выдавливанию из ее состава православного священника, стоящего у истоков этого изначально православного портала, аморальна. Призываем главного редактора портала Анну Данилову решительно пересмотреть редакционную политику, принести отцу Александру (Ильяшенко) извинения и прислушаться к его пастырским советам. Продолжаю верить, что для такого шага у нее есть достаточно христианского благоразумия", - сказал он ТАСС.

По словам Кипшидзе, Синодальный отдел разделяет недовольство Ильяшенко отдельными публикациями сайта. "Например, в последнее время приходилось сталкиваться с публикациями, авторы которых публично придерживающихся нетрадиционной сексуальной ориентации, а также и другими недопустимыми на православном ресурсе публикациями. С сожалением сообщаю, что в отдел поступают регулярные жалобы от верующих людей на деятельность портала "Правмир", задаются вопросы о том, насколько его содержание соответствует учению православной церкви", - отметил заместитель председателя.

Кипшидзе также добавил, что уход Ильяшенко является важным сигналом для всех авторов и читателей сайта.

О портале

Интернет-портал о православии и жизни общества "Православие и мир" был создан в 2004 году. Он освещает социальные темы, нравственную и духовную жизнь, культуру, семейные ценности, проблемы жизни человека и общества, образования и медицины. Авторы портала - епископы и доктора наук, известные журналисты и священники, психологи и педагоги, многодетные родители и врачи.