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Меркель заверила, что ответственно относится к своему здоровью

Канцлер Германии отметила также, что осознает ответственность, которая связана с ее должностью

БЕРЛИН, 11 июля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель заверила общественность, что ответственно относится к своему здоровью. Таким образом она в четверг прокомментировала недавние приступы сильной дрожи, которые стали одной из главных тем в германских СМИ.

"Я осознаю ответственность, которая связана с моей должностью, и предпринимаю соответствующие действия в том, что касается здоровья", - сказала она в Берлине после переговоров с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. По ее словам, она заинтересована в этом не только как глава правительства, но и как частная персона.

Меркель трижды за последний месяц испытывала приступы сильной дрожи во время официальных мероприятий - 18 июня на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, 27 июня во время приема у главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также 10 июля, принимая финского премьера Антти Ринне.

Перед переговорами с Фредериксен было решено слушать гимны не стоя, как предусматривает протокол, а сидя. Для этого обеим главам кабмина вынесли стулья к красной дорожке.

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Меркель, АнгелаГерманияШтайнмайер, Франк-ВальтерЗеленский, Владимир АлександровичРинне, Антти
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