Центр томотерапии для лечения онкозаболеваний начнет работать в Ульяновске до конца года

УЛЬЯНОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Более 340 млн рублей будет вложено в центр томотерапии на базе областного онкодиспансера в Ульяновске, который приступит к работе до конца года. Соглашение о реализации проекта подписано на инвестиционном совете.

Томотерапия - современный метод лучевого лечения раковых опухолей. Преимущество этой терапии в том, что облучение не повреждает здоровые ткани.

"Общий объем вложений в проект - 347 млн рублей, все это - средства инвестора. Ежегодно не менее 650 человек смогут получать медицинскую помощь в рамках системы обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно", - сообщил журналистам председатель правительства региона Александр Смекалин, уточнив, что центр планируется открыть до конца года.

По его словам, около 95% онкобольных имеют показания для лечения на аппарате томотерапии, который будет установлен в центре. "Аналогичные аппараты в России используют лишь в двух крупнейших центрах в Москве и Татарстане", - пояснил он.

Смекалин рассказал, что аппарат воздействует только на больные ткани.

"Благодаря новому центру мы сможем комбинировать основные методы лечения онкологических заболеваний - хирургический, медикаментозный, лучевой. Все процедуры будут проводиться на базе областного онкодиспансера, но уже на более высоком уровне за счет модернизации технической базы", - отметил он.