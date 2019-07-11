Украинские участники телемоста Москва - Киев появятся в эфире ВГТРК с помощью видеозвонка

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украинские участники телемоста Киев - Москва "Надо поговорить!", организация которого на телеканале NewsOne сорвана из-за угроз журналистам, 12 июля появятся в эфире "Россия-1" с помощью видеозвонка. Об этом корреспонденту ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе холдинга ВГТРК.

"Все участники с украинской стороны будут выходить в эфир по Skype", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что, как и планировалось с самого начала, разговор не будет касаться политики.

В студию в Москве, по данным холдинга, приглашены деятели культуры, науки, искусства, спортсмены. "Важными участниками станут российско-украинские семьи, не прекращавшие общение с родственниками, или, наоборот, те, кого непростая политическая ситуация разделила", - отметили в пресс-службе.

Несколько дней назад российский и украинский телеканалы "Россия-1" и NewsOne выступили с инициативой провести телемост Киев - Москва, который должен был быть вне политики. Это вызвало бурные протесты на Украине, зазвучали призывы лишить канал лицензии. В понедельник днем NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз в адрес журналистов.

Тем не менее, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку телеканала. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против телеканала по статьям о госизмене и о финансировании терроризма. А президент Украины Владимир Зеленский, комментируя планы проведения телемоста, заявил, что не допустит монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами.