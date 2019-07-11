Захарова: РФ будет добиваться обеспечения законных прав россиянина Лисова и его дочерей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. МИД РФ продолжит добиваться справедливости в отношении россиянина Дениса Лисова, которого требует арестовать Стокгольм после того, как он забрал трех своих дочерей из приемной семьи в Швеции и привез их в Польшу. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы непосредственно работаем с этой ситуацией, - сказала она. - Будем добиваться обеспечения законных прав и интересов российских граждан", - сказала она, комментируя заинтересованность российского внешнеполитического ведомства в разрешении сложной ситуации, в которой оказалась семья россиян.

Захарова отметила, что МИД РФ держит эту ситуацию на контроле, как и в остальных случаях, когда российские граждане находятся в затруднительных обстоятельствах за рубежом.

"Российское посольство в Варшаве принимает деятельное участие в судьбе соотечественников, которые оказались в сложном положении", - сказала она, уточнив, что дипломатическая миссия работает в тесной координации с МИД России и другими заинтересованными ведомствами и институтами, учитывая, что речь идет о несовершеннолетних детях.

"Им обеспечено временное размещение, восстановлены утраченные личные документы, старшая из дочерей устроена на обучение в средней школе при российской дипломатической миссии. По мере необходимости членам семьи оказывается медицинская помощь и другое содействие", - добавила дипломат.

Дело Лисовых

В начале апреля гражданин РФ Лисов и три его дочери 12, шести и четырех лет были задержаны польскими пограничниками в международном аэропорту Варшавы, откуда они планировали вылететь в Россию. В Польшу они попали на пароме из Швеции, где ранее проживали. В 2017 году шведские органы ювенальной юстиции забрали детей у отца, когда их мать с тяжелым психическим заболеванием попала в больницу. Девочки были размещены в приемной семье ливанского происхождения.

В конце марта не лишенный родительских прав Лисов забрал дочерей из приемной семьи. Шведские власти объявили детей в розыск. В Варшаве на защиту семьи Лисовых встали российские дипломаты и адвокаты, указавшие польским правоохранительным органам на положения Конвенции о правах ребенка, согласно которым детей нельзя разлучать с родителями. Суд в Варшаве постановил оставить детей с отцом при условии, что они будут находиться в Польше и ожидать итогов рассмотрения их просьбы о получении убежища в республике.

Шведские власти обвиняют россиянина в том, что он самовольно забрал дочерей, ранее переданных в приемную семью органами ювенальной юстиции, и вывез их из страны. Из-за этого Швеция выдала европейский ордер на его арест. Прокуратура Польши в свою очередь в соответствии с процедурами направила дело в суд, ранее решив не применять к Лисову меры пресечения в виде временного ареста.