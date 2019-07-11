Россия вышла на второе место среди стран, чьи туристы приезжают в Тунис

ТАСС, 11 июля. Россия вышла в этом году на второе место после Франции по числу туристов, приезжающих в Тунис. Об этом в четверг заявил министр туризма Ронни Трабелси в интервью радиостанции Mosaique FM.

"Россия в настоящее время занимает второе место после Франции по числу приезжающих к нам туристов", - приводит слова министра тунисская радиостанция.

Министр отметил, что в этом сезоне Тунис рассчитывает принять до 9 млн иностранных туристов. Благодаря этому доходы от данной сферы услуг должны обеспечить рост валового внутреннего продукта Туниса на 14%, что вдвое превышает показатели прошлого года.

Наиболее популярны у российских туристов курорты Хамамет, Монастир, Сусс и остров Джерба. Любителей старины привлекают развалины древнего Карфагена.

По прогнозам тунисских властей, при сохранении нынешней тенденции увеличения притока туристов уже в 2020 году Тунис сможет принять более миллиона россиян, что позволит обогнать Францию с ее 800 тысячами туристов в год.

Трабелси также сообщил, что помимо путешественников из Франции и России Тунис становится все более привлекательным направлением для граждан США и Китая.