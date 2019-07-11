Волонтерские ресурсные центры открылись в 51 регионе России

НАЛЬЧИК, 11 июля. /ТАСС/. Ресурсные центры добровольчества, направленные на обучение волонтеров и сопровождение волонтерских организаций, открыты в 51 регионе России. Об этом в четверг ТАСС сообщил председатель совета Ассоциации волонтерских центров (АВЦ), член Общественной палаты России Артем Метелев на окружном форуме добровольцев в Приэльбрусье.

"Такая работа проводится в рамках деятельности Ассоциации волонтерских центров и по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам Года Добровольца. До 1 сентября 2019 года во всех регионах должны быть открыты такие ресурсные центры. Поэтому мы вплотную с волонтерами, волонтерскими организациями ищем организации, которые способны взять на себя дополнительные статус и помогать другим организациям, командам, которые занимаются социальными проектами. В стране сейчас 51 регион открыл ресурсный центр", - сказал Метелев.

АВЦ создана в 2014 году с целью выстраивания системной работы по организации и сопровождению волонтерских центров, осуществляющих свою деятельность в субъектах России. На сегодняшний день в АВЦ входит более 100 организаций, в их числе организации высшего и среднего профессионального образования, некоммерческие организации, а также ресурсные центры по поддержке добровольчества.

Ресурсные центры обучают добровольцев, оказывают образовательные услуги, сопровождают добровольческие организации и т. д. Планируется, что центры будут выстраивать эффективную работу по сопровождению добровольческих организаций с органами власти, бизнесом или СМИ.