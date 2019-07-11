Патриарх Кирилл совершил праздничную службу на Валааме

ВАЛААМ, 11 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, в последний день своего визита на Валаам, возглавил праздничную службу в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре в день памяти основателей обители - преподобных Сергия и Германа Валаамских.

Предстоятель Русской церкви отметил, что без подвига нет спасения, и привел в пример подвижников Сергия и Германа Валаамских. "Они приплыли на отдаленный остров по неспокойным волнам Ладожского озера, в условия тяжелого климата. Преподобные отцы понимали, что иноческого подвига без реального подвига, связанного с преодолением жизненных трудностей, быть не может", - сказал патриарх.

Он добавил, что виртуальная реальность стала неотъемлемой частью жизни людей, поэтому Церковь "призвана нести весть о распятом и воскресшем Христе в том числе и в этот, цифровой мир интернета".

Днем ранее патриарх освятил храм Преподобного Серафима Саровского на Порфирьевском острове Валаамского архипелага, совершил Всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе монастыря и впервые провел на Валааме заседание Священного Синода Русской православной церкви.

В 2019 году Валаамский монастырь празднует две знаменательные даты: 30 лет со дня передачи монастыря Русской церкви и 200 лет прославления святых Сергия и Германа - основателей обители. Миссионеры Сергий и Герман Валаамские поселились на острове в конце X века. По другой версии, монастырь основали в XIV веке. В 1819 году началось всероссийское почитание святых, были определены дни празднования их памяти: 11 июля и 24 сентября. Мощи преподобных Сергия и Германа расположены "под спудом": в скале под Спасо-Преображенским собором монастыря.

В обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов. Монастырь ставропигиальный: подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.