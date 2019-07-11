Производство отечественной вакцины против полиомиелита планируется начать с 2020 года

МОСКОВСКИЙ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН и биофармацевтическая компания в "Нанолек" в четверг подписали соглашение о создании совместного предприятия "Инвак" для производства полного цикла вакцин по иммунизации населения РФ, передает корреспондент ТАСС.

Как отмечается в пояснительных материалах к соглашению, производство готовой лекарственной формы планируется начать с 2020 года, выпуск субстанции - с 2023 года. Инвестиции в проект по организации полного цикла промышленного производства субстанции иннактивированной вакцины против полиомиелита составят более 3 млрд рублей.

"Такое сочетание в науке производства опытных образцов и широкого промышленного производства, во-первых, позволяет обеспечить полную безопасность препаратов на контролируемых российских антигенах, позволяет расширять технологии , производить вакцины новых поколений, <...> позволяет масштабировать производство. Препарат, который к 2024 году должен уже производиться в достаточно больших объемах, позволит не только полностью закрыть проблему с полиомиелитом в нашей стране, но и [будет] очень востребован в мире, при чем на всех континентах", - сказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова журналистам после подписания.

Она также добавила, что экспортный потенциал производства - около 20 млн вакцин ежегодно.

Как отметил первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, проект является одним из самых значительных вкладов в производство иммуно-биологических препаратов в стране. "С точки зрения развития экспортного потенциала компаний, учитывая, что это может быть достойным вкладом <...>. Конечно здесь мы будем всячески такое партнерство не только поддерживать, но и развивать", - сказал он на церемонии подписания.

"Нанолек" - биофармацевтическая компания с участием "Роснано" в числе акционеров, с собственным производством полного цикла, специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых заболеваний.

Полиомиелит

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, полиомиелит - опасное заболевание, вызываемое вирусом. Он поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. Вирус передается от человека человеку, в основном, через какой-либо обычный носитель инфекции (например, загрязненную воду или продукты питания).

В одном из 200 случаев инфицирования развивается необратимый паралич (обычно ног). Порядка 5-10% из числа таких парализованных людей умирают из-за наступающего паралича дыхательных мышц.