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МЧС направит на Дальний Восток водоналивные дамбы для защиты от подтопления

Речь идет о 64 комплектах водоналивных дамб

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. МЧС России доставит на Дальний Восток 64 комплекта водоналивных дамб для защиты районов, подверженных подтоплению. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"По поручению правительства РФ МЧС России направит на Дальний Восток водоналивные дамбы для защиты населенных пунктов", - сказали в пресс-службе.

МЧС с учетом неблагоприятных погодных явлений, которые наблюдаются на территории страны с третьей декады июня, провело анализ обеспеченности защитными сооружениями регионов, наиболее подверженных подтоплениям и наиболее удаленных от Центрального федерального округа (ЦФО).

"Анализ показал, что таковыми являются несколько областей в Дальневосточном федеральном округе (ДФО)", - отметили в МЧС. Поэтому принято решение заблаговременно перебросить туда 64 комплекта водоналивных дамб. "Для обеспечения безопасности жителей Хабаровского края будет направлено 24 дамбы, для Приморского края и Еврейской автономной области - 20 дамб, для Амурской области - 20 дамб", - сообщили в МЧС.

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