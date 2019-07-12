Минпросвещения уточнит требования к лицензированию школ, ведущих работу в кочевых условиях

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Министерство просвещения РФ планирует уточнить требования к лицензированию организаций, которые ведут образовательную деятельность в кочевых условиях, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства. Как рассказала зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина, необходимо конкретизировать, каким санитарным нормам должны соответствовать кочевые школы.

"Министерство ведет межведомственный диалог для уточнения вопросов лицензирования образовательных организаций, ведущих образовательную деятельность в кочевых условиях. Работа направлена на максимальное расширение доступности качественного образования для молодого поколения жителей, ведущий кочевой образ жизни", - прокомментировали в пресс-службе министерства итоги заседания по предложениям в области нормативно-правового регулирования в сфере кочевого образования, которое состоялось в Минпросвещения 11 июля.

Духанина, комментируя итоги заседания, отметила, что уточнение будет касаться санитарных норм. "Одним из важнейших вопросов является изменение требований к лицензированию кочевых школ. Такие школы не имеют отдельно стоящих зданий, снабженных коммуникациями, они перемещаются почти каждый день в новую географическую точку. Поступило предложение определиться, каким санитарным нормам они должны соответствовать", - сообщила ТАСС Духанина.

По ее словам, обычные требования, которые предъявляются органами санитарного и пожарного контроля к общеобразовательным организациям, не применимы к кочевым школам. Также, отмечает Духанина, поскольку условия реализации образовательных программ в кочевых школах особые, то это необходимо отразить в законе "Об образовании".

"В частности, нужно уточнить часть 5 статьи 5 ["Право на образование". "Государственные гарантии реализации права на образование в РФ"], дополнив ее отдельным пунктом о создании условий для получения образования детьми из семей, ведущих кочевой образ жизни. Следует также внести уточнения в статью 88.1 "Об особенностях получения образования ребятами из таких семей", - сообщила Духанина.

Кочевая форма предполагает обучение вне образовательной организации и далеко от населенных пунктов, непосредственно в местах проживания коренных малочисленных народов Севера. Занятия с детьми проводит школьный педагог, который выезжает по месту их проживания.