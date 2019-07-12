Новгородская область сумела сократить незаконные вырубки леса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 июля. /ТАСС/. Новгородская область в 2018 году сумела добиться снижения объема незаконных рубок леса по сравнению с 2017 годом, сообщил ТАСС губернатор Новгородской области Андрей Никитин в пятницу. Он не уточнил объемы снижения вырубок, однако отметил, что для решения проблемы сделано пока недостаточно.

Как ТАСС сообщал ранее, Рослесхоз и ФСБ России повторно проверили исполнение лесного законодательства в Новгородской области и вновь выявляли нарушения, касающиеся незаконных вырубок в особо охраняемых зонах региона. Предполагаемый ущерб государству составляет более чем 1,3 млрд рублей. Управление ФСБ России по Новгородской области проводит изъятие документов в региональном Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии.

"В последнее время область предпринимала активные усилия, чтобы решить вопрос системно. В 2018 году по сравнению с 2017 годом, объем незаконной рубки уменьшился, но этого было недостаточно. Сейчас по эффективности хозяйствования в лесной сфере регион занимает 12-ое место среди России - по оценке Рослесхоза, но стремимся стать первыми. Это не амбиции, а понимание того, что можно и нужно сделать", - сказал губернатор.

Никитин добавил, что в прошлом году в регионе появился Центр беспилотного мониторинга и особое внимание уделяется именно рубкам, которые производили компании, занятые в лесной отрасли, а не население, запасающее дрова для личного пользования.

"Но, как видите, и этого недостаточно. Завершившаяся проверка - не первая. Большое спасибо подключившимся коллегам: и Рослесхозу, и правоохранителям. Надеемся, что такая работа продолжится. Чистить нужно не только леса, иначе результатов не добьемся", - добавил Никитин.

Он подчеркнул, что Новгородская область - лесной регион, и проблема незаконных вырубок была практически всегда. Об этом говорят публикации в СМИ за 2009, 2012, 2015 год о задержаниях черных лесорубов.