Участники телемоста "Надо поговорить!" провели между Москвой и Киевом диалог без политики

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" в пятницу провел телемост Москва - Киев "Надо поговорить!", участники программы призвали восстановить дружеские отношения между Украиной и Россией. Прямые включения с Украины шли в режиме видеозвонков, поскольку ранее телеканалу NewsOne, в студии которого должны были собраться гости передачи, пришлось отменить трансляцию из-за угроз журналистам. Двухчасовой эфир начался с того, что ведущие указали на необходимость поговорить "без политики, без посредников". Гости московской студии и звонившие обсуждали обширные культурные и исторические связи двух стран. В программе показали отрывки из известных фильмов, сюжеты об общем гуманитарном наследии, опросы жителей России и Украины, интервью с артистами. "Сегодня сделан первый шаг к тому, чтобы мы общались и разговаривали друг с другом", - отметил ведущий эфира Андрей Малахов.

Символы дружбы Ключевыми для программы стали сюжеты о двух символах дружбы народов России и Украины: станции Московского метрополитена "Киевская" и павильоне "Украина" на ВДНХ. "Украина отказалась от этого павильона сразу после распада СССР, но в России это место по-прежнему ценят. На реконструкцию павильона "Украина" власти Москвы потратили 360 млн рублей. Сейчас в нем создан музей кириллицы. Нашего общего истока, из которого возникли русская и украинская письменность", - отметили авторы сюжета. "Мы все равно братские народы и нам дружить. Лично я за примирение народов, то, что происходит - политиканство чистой воды", - сказал журналистам один из гостей музея. В сюжете о станции "Киевская" журналисты напомнили, что ее мозаики и фрески рассказывают историю дружбы русских и украинских тружеников, например, соревнование металлургов Урала и Донбасса. На Киевском вокзале журналисты встретили семью: женщина из Херсона приехала в гости к дочери и внуку в Москву. "Для нас это тоже ледяной душ", - охарактеризовала она текущее состояние отношений России и Украины. Славянский базар В ходе прямого включения из Витебска, где с 11 по 15 июля проходит XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар", ведущий молодежных концертных программ фестиваля Алексей Остудин рассказал, что его атмосфера способствует объединению народов. "Славянский базар задумывался как фестиваль единения славянских народов России, Белоруссии и Украины. И здесь это все происходит. Мы здесь абсолютно не чувствуем никакого размежевания. Мы считаем, что музыка должна объединять", - подчеркнул он. Культурные связи В программе приняли участие артисты двух стран, они делились воспоминаниями о ярких примерах дружбы двух народов. Одним из них стал тот факт, что памятник героям фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимиру Шарапову и Глебу Жеглову есть и в Москве, и в Киеве. Ведущие отметили, что новогоднюю программу на канале "Россия-1" открыл российско-украинский дуэт Андрей Малахов и Ани Лорак. Корреспондент телеканала "Россия-1" подготовил репортаж из московского караоке-клуба. Опрос показал, что его посетители без труда называют имена артистов двух стран. "Мы братский народ, мы мыслим одинаково, слушаем одну и ту же музыку", - сказала одна из героинь сюжета.