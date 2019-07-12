Около 300 человек у посольства Италии в Киеве устроили акцию протеста

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Около 300 человек в пятницу вечером устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве. Они требовали отменить приговор Виталию Маркиву, которого суд в Италии приговорил к 24 годам тюрьмы по делу об убийстве журналистов в Донбассе.

На видео, которое показал телеканал "Общественное ТВ", протестующие развернули на улице у стен посольства несколько баннеров в поддержку осужденного. Кроме того, у входа в дипломатическое учреждение бросили несколько пустых коробок из-под пиццы.

Участник украинской силовой операции в Донбассе Маркив арестован в Италии 30 июня 2017 года, когда приехал навестить живущую на Апеннинах мать. Он был единственным обвиняемым в убийстве журналистов Андреа Роккелли и Андрея Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела в районе села Андреевка (Донецкая область) 24 мая 2014 года.

Суд в Италии 12 июля приговорил Маркива, обладающего гражданством Украины и Италии, к 24 годам тюрьмы по данному делу. На оглашении приговора присутствовали родственники Роккелли, который специализировался на фоторепортажах из зон конфликтов, представители журналистских организаций и союзов, а также посол Украины в Италии. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уже заявил, что Киев намерен обжаловать данный приговоров.