Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

ТАСС, 13 июля. Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и сортировке, а также по приготовлению грибов. Каждый год в стране около 1 тыс. человек страдает из-за отравления грибами, передает ведомство. По его данным, летальным исходом заканчивается примерно 30 случаев.

"Тяжелее всего отравление грибами переносят люди с ослабленным здоровьем и дети", - отмечается в сообщении.Специалисты объясняют это тем, что в организме человека до 14 лет нет необходимого количества ферментов для переваривания грибов. Именно поэтому детей не рекомендуется кормить любыми грибами.

Роспотребнадзор отмечает, что отравлений становится больше осенью, нередко во время прогулок. В связи с этим в ведомстве советуют внимательно осматривать место прогулки детей.

Грибы рекомендовано собирать вдали от дорог, вне населенных пунктов, в экологически чистых районах. К категории безусловно съедобных специалисты относят только рыжик обыкновенный, грузь настоящий и белый гриб.

Как отмечают в ведомстве, отравления часто случаются из-за неправильной технологии приготовления грибов. К примеру, их нельзя солить и мариновать в оцинкованной, а также глиняной посуде в глазури. Чтобы грибы дольше были свежими, собирать их нужно в корзины - собранные в пакет или ведро могут испортиться. Грибы должны быть с целой ножкой.

Специалисты рекомендуют перебирать грибы и подвергать их кулинарной обработке в день сбора Подозрительные грибы, по мнению экспертов, должны отправляться в мусор.