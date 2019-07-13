Под Хабаровском прошла реконструкция боев Гражданской войны

ХАБАРОВСК, 13 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек принимают участие в фестивале "Гроза над Ситой" в Хабаровском крае, который продлится до 14 июля. Реконструкторы продемонстрировали гостям штурм белогвардейцев лагеря партизанского отряда у поселка Сита, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Реконструкцию событий проводят энтузиасты из клубов "Уссурийский фронт", "Амурский рубеж" и "Приморский бастион" из Приморского края. Всего в боях задействовано около 50 человек. Они стали победителями всероссийского конкурса Росмолодежи на предоставление грантов среди проектов по патриотическому воспитанию, получив 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Для участников фестиваля организовали несколько исторических выставок с фотографиями белогвардейцев и партизан, предметами быта и оружием. Желающие могут взять уроки штыкового боя, метания гранат и шинельной скатки. Развлекательная программа завершится выступлением творческих коллективов.

"Для запада России, к примеру Москвы, такие постановки уже привычное дело, а на Дальнем Востоке это пока новое направление. Но мы обязательно сделаем фестиваль ежегодным и постараемся расширить его масштаб для того, чтобы и у нас были свои исторические реконструкции", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Фургала, посетившего реконструкцию.

На месте поселка Сита в 1919 году сформировалось партизанское ополчение. Партизаны нападали на обозы, железнодорожные составы, белогвардейцы были вынуждены присылать свои отряды для наведения порядка.