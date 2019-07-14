Свидетель по делу о "финансировании" из России партии "Лига" отверг факт сделки

РИМ, 14 июля. /ТАСС/. Итальянский адвокат Джанлука Меранда, утверждающий, что участвовал во встрече, ставшей предметом расследования прокуратуры Милана в деле о предполагаемом финансировании из РФ партии "Лига", заявил, что никаких конкретных договоренностей на ней достигнуто не было. Об этом пишет в воскресенье газета La Repubblica со ссылкой на свидетельства самого Меранды.

"Это был обычный разговор профессионалов о бизнесе. Но, как часто бывает в таких случаях, эти разговоры не получили никакого конкретного продолжения, сделка не состоялась", - приводит газета слова адвоката, который готов дать показания в прокуратуре и "прояснить все детали". Он также заявил, что был знаком с главным подозреваемым по делу, квалифицированному как международная коррупция, президентом ассоциации "Ломбардия - Россия" Джанлукой Савоини.

Поводом для расследования послужила публикация на американском сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы Савоини - одного из соратников вице-премьера и главы МВД Италии, а также лидера "Лиги" Маттео Сальвини - с предполагаемыми российскими предпринимателями, с которыми обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить партия. Как выяснилось, итальянская прокуратура начала следственные действия уже после того, как первые сведения просочились в СМИ в феврале. В частности, прокуратура выясняет личности двух итальянцев и трех россиян, участвовавших в беседе. Савоини подозревается в международной коррупции, однако из обнародованных СМИ материалов не следует, что сделка состоялась.

И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Предположения о якобы имевших место переговорах представителей России с членами итальянской партии "Лига" о финансировании этой политической силы категорически отверг и Кремль.

"Лига", у которой заключен меморандум о межпартийном сотрудничестве с "Единой Россией", никогда не скрывала своих позиций в отношении России и всегда последовательно выступала за укрепление связей с РФ и отмену антироссийских санкций. Представители "Лиги" из региональных органов власти, например областного совета Венето, неоднократно бывали в Крыму, организовывая поездки на полуостров итальянских предпринимателей.