Для пострадавших от паводка в Иркутской области нужно построить около 3,5 тыс. домов

ТАСС, 14 июля. Около 3,5 тыс. домов нужно построить и еще 5,6 тыс. капитально отремонтировать для пострадавших от летнего паводка жителей Иркутской области, сообщается в воскресенье на сайте регионального правительства.

Ранее губернатор региона Сергей Левченко сообщил журналистам, что новые дома для пострадавших во время паводка построят до октября 2020 года.

"Жители восьми районов Иркутской области, пострадавшие от паводка, ждут вашей помощи и конструктивной работы. Необходимо провести капитальный ремонт в 5,6 тыс. домов, заново построить около 3,5 тыс. новых помещений. Объемы очень большие, и хотелось бы, чтобы строители региона приняли участие в этой работе", - приводит пресс-служба слова Левченко, сказанные им на встрече с представителями строительных компаний.

В пресс-службе отметили, что для пострадавших проведут своеобразную выставку недвижимости, где люди смогут подобрать варианты жилья в разных районах области, которые сданы или готовятся к сдаче строительными компаниями региона.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах региона было подтоплено 10,8 тыс. жилых домов и 11,05 тыс. приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автомобильных дорог. Вода повредила 22 автомобильных моста. Погибли 25 человек, восемь числятся пропавшими без вести.