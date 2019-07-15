Председатель Мосгордумы предлагает запретить фотобизнес с дикими животными

МОСКВА, 15 июля. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Мосгордума подготовит законодательную инициативу о наказании за организацию и проведение фотосессий с дикими животными. Об этом сообщил ТАСС в понедельник председатель московского парламента Алексей Шапошников.

"В летний период активизировались фотографы, которые предлагают сфотографироваться с дикими экзотическими животными и птицами. Мосгордума готова взять вопрос в проработку и с учетом положений нового федерального закона об ответственном обращении с животными выступить с федеральной законодательной инициативой, вплоть до введения уголовной ответственности для фотографов, эксплуатирующих животных", - сказал Шапошников.

Он сообщил, что с предложением о таком запрете к нему обращались жители Москвы.

Как отметил ТАСС руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, в последнее время участились случаи фотографирования с дикими животными и птицами в центре Москвы. Недавно инспекторы департамента изъяли сов, с которыми предприниматели предлагали сфотографироваться прохожим на Чистопрудном бульваре.

"Мы всегда обращаемся к москвичам - не фотографируйтесь с дикими животными, не покупайте их. Не нужно поощрять спрос, тогда сократится и предложение. Если вы стали свидетелем фотосессий с дикими животными, обращайтесь на общегородскую горячую линию: 8-495-777-77-77, инспектора департамента приедут с проверкой", - сказал Кульбачевский.

Он добавил, что считает необходимым на законодательном уровне ввести запрет на подобные фотосессии.

Последствия для диких животных

Председатель организации "Российское экологическое общество" Рашид Исмаилов полагает, что нелегальная продажа диких животных составляет "огромный теневой рынок". Он не исключил, что хищников могут "накачивать какими-то средствами", чтобы они спокойно себя вели.

По словам Исмаилова, на ресурсах интернет-торговли без труда можно найти предложения по продаже львят и тигрят вопреки действующим запретам. Он подчеркнул, что дикие звери должны находиться в естественной среде обитания.

"Подобные фотосессии - всегда стресс для диких животных. Кроме того, часто животные находятся под воздействием наркотических препаратов, после чего они погибают", - сказал Кульбачевский.

Председатель Мосгордумы отметил, что в Европе фотографирование с дикими экзотическими животными запрещено.

"Безусловно, более остро вопрос стоит в курортных зонах нашей страны, но нередко такую услугу предлагают и на столичных улицах, а также в парках. При этом большинство животных - "моделей поневоле" - живет всего один сезон, не выдерживая нагрузок и неподобающего ухода", - заключил Шапошников.

Ответственное обращение с животными

Закон об ответственном обращении с животными был принят в декабре 2018 года. Он устанавливает, что владелец животного, который хочет отказаться от его содержания, обязан передать его новому владельцу или в приют. Закон не допускает использования домашних животных в предпринимательской деятельности, за исключением случаев, установленных правительством. Вводится запрет пропаганды жестокого обращения с животными, а также призывы к таким действиям.

Граждане обязаны "обеспечивать уборку мест и территорий общего пользования от загрязнений продуктами жизнедеятельности домашнего животного". Муниципальные власти могут запрещать выгул в определенных местах. В перспективе кабмин определит перечень пород собак, которых нельзя будет выгуливать без намордника и поводка. Также вводится запрет на бои с участием животных, на их содержание в барах, ресторанах.