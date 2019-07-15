Шестеро пострадавших при падении ветки чинары в Азербайджане находятся в больнице

БАКУ, 15 июля. /ТАСС/. Шестеро из 19 пострадавших при падении ветки многовековой чинары в городе Шеки на северо-западе Азербайджана продолжают находиться в больницах. Состояние пятерых из них оценивается как тяжелое, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава республики.

"Состояние четверых пострадавших, в том числе трех сирийских туристов, транспортированных в Баку и госпитализированных в Клинический медицинский центр №1, оценивается как стабильно тяжелое, угрозы их жизни нет", - говорится в сообщении ведомства.

Двое пострадавших продолжают лечение в Шекинской центральной районной больнице. Состояние одного из них (женщины, у которой множественные оскольчатые переломы голени и травматический шок) врачи оценивают как тяжелое, другого - как средней тяжести.

В воскресенье днем во дворе Ханского дворца в Шеки сломалась и упала ветка чинары, посаженной в 1530 году. По предварительным данным, причиной стали проливной дождь и непогода. В результате пострадали 19 человек, в том числе двое российских и пять сирийских туристов. Россиянам госпитализация не потребовалась. Четверо пострадавших, в том числе трое сирийских туристов, в тот же день были транспортированы вертолетом в Баку.

Построенный в XVIII веке Ханский дворец вместе с историческим центром Шеки включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.