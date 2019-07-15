Минтранс Татарстана не имеет нареканий к фирме, автобус которой попал в ДТП в Башкирии

КАЗАНЬ, 15 июля. /ТАСС/. Работа компании "Альтекс", которой принадлежит автобус, опрокинувшийся в воскресенье в Архангельском районе Башкирии, является одной из ведущих транспортных организаций Татарстана, до сих пор ее работа не вызывала нареканий. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Как сообщалось, в Архангельском районе на участке автодороги Уфа - Инзер - Белорецк опрокинулся автобус, в котором находились 39 пассажиров. Он следовал по маршруту Миндигулово - Набережные Челны. По информации прокуратуры Башкирии, автобус принадлежал транспортной компании ООО ГК "Альтекс".

"Сама компания "Альтекс" - это одна из ведущих транспортных организаций Татарстана, к ней у нас претензий никаких нет", - сказала собеседница агентства.

По данным с сайта "Альтекса", группа компаний оказывает услуги по перевозке пассажиров более 15 лет. У нее собственный автотранспортный парк - более 100 автобусов различной вместимости и комфортности.

Как сообщил врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона, водитель опрокинувшегося автобуса 18 раз привлекался к ответственности, в основном за превышение скоростного режима.

В результате ДТП погибли шесть человек. По информации Министерства здравоохранения Башкирии, предоставленной в понедельник утром, в стационарах Уфы находятся десять человек, в том числе один ребенок, 23 пострадавшим оказана амбулаторная помощь.