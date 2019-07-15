Кремль рассчитывает на освобождение Кирилла Вышинского

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В Кремле надеются на освобождение из-под ареста журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в государственной измене и незаконном обороте оружия.

"Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. Мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно он выйдет на свободу", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом представитель Кремля не стал отвечать на вопрос, обсуждается ли возможность обмена Вышинского на украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

"Я оставлю без комментариев этот вопрос", - сказал он.