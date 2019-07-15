Банк Англии представил новую 50-фунтовую банкноту с портретом математика Алана Тьюринга

ЛОНДОН, 15 июля. /ТАСС/. Образец новой банкноты достоинством в £50, на реверсе которой будет изображен портрет английского математика и криптографа Алана Тьюринга (1912-1954), был представлен в понедельник Банком Англии.

Помимо изображения ученого, на этой денежной купюре будет отпечатано и высказывание Тьюринга из его интервью газете The Times от 11 июня 1949 года: "Это лишь предвкушение того, что грядет, и лишь тень того, что будет".

"Алан Тьюринг был выдающимся математиком, чьи труды оказали колоссальное воздействие на то, как мы живем сегодня. Вклад Алана Тьюринга [в развитие страны] как отца вычислительной техники и искусственного интеллекта, а также героя войны, был далеко идущим и новаторским. Тьюринг - гигант, на плечах которого сейчас стоит так много людей", - такими словами охарактеризовал ученого глава Банка Англии Марк Карни, представляя банкноту в Музее науки и промышленности Манчестера.

В прошлом году британские власти приняли решение посвятить новую 50-фунтовую банкноту одному из выдающихся представителей мира науки. Более 227 тыс. человек выдвинули кандидатуры почти 1 тыс. (989) ученых, среди которых были физик Джеймс Клерк Максвелл, физики-теоретики Стивен Хокинг и Поль Адриен Морис Дирак, биофизик и рентгенолог Розалинд Франклин, палеонтолог Мэри Эннинг и многие другие. Победу в итоге одержал Тьюринг, которого минувшей зимой аудитория телерадиовещательной корпорации Би-би-си признала не только величайшим британским ученым ХХ века, но и величайшей личностью минувшего столетия.

Алан Тьюринг является автором научной статьи "Вычислительные машины и разум", в которой он предложил правило определения искусственного интеллекта, получившее название тест Тьюринга. Оно гласит, что искусственным интеллектом может называться такая компьютерная программа, в ходе общения с которой у человека возникает стойкое впечатление, что он разговаривает с другим человеком, а не с машиной.