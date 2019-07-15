Титиев после освобождения по УДО продолжит работу в Москве

ГРОЗНЫЙ, 15 июля. /ТАСС/. Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, осужденный за хранение наркотиков и вышедший на свободу по условно-досрочному освобождению, будет работать в московском отделении центра аналитиком, сообщил ТАСС председатель совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

10 июня Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере. 21 июня Титиев вышел на свободу условно-досрочно.

"Оюб Титиев перешел на работу в московское отделение "Мемориала" на должность аналитика", - сказал Орлов.

Ранее сообщалось, что чеченское отделение правозащитного центра "Мемориал" пока не будет работать. Как пояснил ТАСС Орлов, теперь в Чечне не будет приема людей и юристов, которые на местах оказывают юридическую помощь, однако работа центра будет продолжена в регионе дистанционно.

Титиева задержали утром 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 200 граммов. Через два дня Шалинский районный суд арестовал Титиева по обвинению в незаконном хранении наркотиков. Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему подбросили.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой, в частности, содержится призыв к немедленному освобождению руководителя регионального отделения "Мемориала". Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг мнение о том, что Титиева преследуют за его правозащитную деятельность.