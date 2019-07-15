На военном параде в Париже показали летающую платформу для солдат

Платформа, снабженная пятью небольшими реактивными двигателями Flyboard Air, на высоте в несколько десятков метров пролетела над Елисейскими Полями. Управлял новинкой ее создатель, французский инженер Франки Запата.

ПАРИЖ, 15 июля. /ТАСС/. Демонстрация летающей платформы для солдат привлекла к себе особое внимание в воскресенье в ходе военного парада, прошедшего на Елисейских Полях.

Он сообщил в интервью телеканалу TF1, что платформа может использоваться на высоте до 3-3,5 км. Ее скорость с оператором - до 195 км/ч, без оператора, с дистанционным управлением для перевозки грузов, - до 400 км/ч. Изобретение Запаты в конце 2018 года произвело впечатление на участников парижского Форума по военным инновациям. Тогда было продемонстрировано ее использование снайпером спецподразделения.

По данным радиостанции Franceinfo, США, заинтересовавшись изобретением, попытались после этого приобрести фирму Запаты. Однако Францией были приняты все меры, чтобы она осталась в стране. Министерство вооруженных сил выделило компании инвестиции в размере €1,3 млн.

Как сообщила Franceinfo, представленный вариант летающей платформы еще нуждается в совершенствовании, в частности с точки зрения повышения устойчивости и мобильности. Как признал сам Запата, полет на платформе требует от оператора значительных физических усилий, необходимых для сохранения равновесия.