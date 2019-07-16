Globo: Vale выплатит компенсации семьям жертв прорыва дамбы в Бразилии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 июля. /ТАСС/. Бразильская горнодобывающая компания Vale и генпрокуратура страны пришли к соглашению о размере компенсации членам семей сотрудников предприятия, погибших в результате прорыва дамбы в Брумадинью (юго-восточный штат Минас-Жерайс) в конце января. Об этом сообщил в понедельник телеканал Globo.

Как уточняется, каждому из супругов, детей и родителей служащих Vale, ставших жертвами трагедии, будет выплачено по 700 тыс. реалов (более $185 тыс.), из которых 500 тыс. - возмещение материального ущерба и 200 тыс. - морального вреда. Родные братья и сестры могут рассчитывать на компенсацию морального ущерба в размере 150 тыс. реалов.

Помимо этого, находившиеся на иждивении жертв члены их семей будут получать ежемесячное денежное содержание до достижения ими возраста 75 лет, совокупный объем которого не может быть меньше 800 тыс. реалов (свыше $200 тыс.), даже если эта сумма будет превышать совокупный доход погибшего за такой срок. Кроме того, компания обеспечит им необходимую медицинскую, в том числе психологическую и психиатрическую помощь до момента полного выздоровления.

9 июля суд штата Минас-Жерайс обязал Vale компенсировать весь ущерб от прорыва дамбы в Брумадинью. По мнению судьи, он "не ограничивается человеческими жертвами", но также "касается окружающей среды и [последствий для] экономической деятельности в пострадавших регионах".

25 января в муниципалитете Брумадинью произошел прорыв принадлежащей Vale дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и дома жителей. В результате погибли 248 человек, еще 22 продолжают числиться пропавшими без вести. Руководство Vale объявило о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.