Российские школьники участвуют в 60-й Международной олимпиаде по математике

ЛОНДОН, 16 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. 60-я Международная олимпиада по математике (IMO) открылась в понедельник в городе Бат (графство Сомерсет). В ней принимают участие школьники из более чем сотни стран, которые вступят в борьбу за золотые, серебряные и бронзовые медали турнира. Россию представляют шесть математиков из Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.

В течение двух дней участникам турнира предстоит продемонстрировать свои математические способности. Для этого им необходимо будет сдать два экзамена продолжительностью по 4,5 часа каждый и решить шесть сложных задач. Затем работы конкурсантов проверит жюри олимпиады, после чего 20 июля будут подведены итоги состязания.

"Мы рассчитываем, что выступим не хуже, чем в прошлом году [сборная России завоевала второе место в неофициальном командном зачете], и надеемся, что войдем в топ-5", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС тренер национальной сборной России Кирилл Сухов, отметив, что в рамках подготовки к турниру российские школьники "с 20 июня по 10 июля прошли учебно-тренировочные сборы в лагере "КОМПЬЮТЕРиЯ" в Тверской области".

Отбор кандидатов в сборную России осуществлялся по результатам пяти математических олимпиад, при этом в школьном этапе приняли участие несколько десятков тысяч российских учеников. Таким образом, в российскую команду вошли Владимир Петров (Президентский физико-математический лицей №239, Санкт-Петербург), Олег Смирнов (СУНЦ МГУ, Москва), Алексей Львов (Образовательный центр "Горностай", Новосибирск), Тимофей Ковалев (СУНЦ МГУ, Москва), Валерий Кулишов (школа № 57, Москва), Иван Гайдай-Турлов (школа № 57, Москва).

Первая Международная олимпиада по математике была организована в 1959 году в Румынии, тогда в ней приняли участие школьники из семи стран. Обладатели медалей международных олимпиад имеют право поступления в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.