Пловцы-экстремалы из разных стран совершат заплыв от Сахалина до Хоккайдо

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Титулованные пловцы-экстремалы из России, Японии, КНР и ЮАР в пятницу совершат первый двухэтапный эстафетный заплыв через пролив Лаперуза с острова Сахалин до острова Хоккайдо (Япония). Об этом во вторник сообщил ТАСС член оргкомитета спортивного мероприятия, заместитель председателя Федерации закаливания и спортивного зимнего плавания "АквАйСпорт Сахалин" Валерий Кучинский.

"В пятницу будет совершен первый официальный международный заплыв через [пролив] Лаперуза", - сказал собеседник агентства.

В заплыве примут участие члены сборной России, чемпионы мира, участники заплывов через пролив Ла-Манш (34 км), Берингов пролив (135 км), Первый Курильский пролив с мыса Лопатка (Камчатка) до острова Шумшу (Сахалин). Всего 27 спортсменов.

Соревнования будут состоять из двух этапов: первый стартует с мыса Крыльон на Сахалине 18 июля, второй - 20 июля. Завершится марафон 21 июля на мысе Соя в Японии. Все спортсмены будут преодолевать пролив без гидрокостюмов в воде, температура которой не превышает 8-10 градусов тепла. Всего пловцам придется преодолеть 43 км без учета течений.

"Основные цели заплыва: встретиться с консульскими работниками, рассказать о заплыве японской общественности, популяризовать этот интереснейший вид спорта - плавание в холодной воде, найти единомышленников", - рассказал Кучинский. В оргкомитете добавили, что мероприятие пройдет в рамках российско-японской народно-дипломатической миссии под девизом "Навстречу солнцу и дружбе: от березки до сакуры".

Пролив Лаперуза соединяет Японское и Охотское моря и располагается между северной оконечностью японского острова Хоккайдо и южной оконечностью российского острова Сахалина. Его длина достигает 94 км, ширина в самой узкой части - 43 км, глубина от 20 до 118 м.