В Москве автомобилям социального такси разрешили ездить по выделенкам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Легковые автомобили социального такси стали передвигаться по выделенным полосам в Москве. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Мосгортранса.

Как пояснил представитель пресс-службы ведомства, разрешение начало действовать еще два месяца назад, однако первое время на полосы допускали небольшое количество машин. На текущий момент выделенками могут пользоваться все социальные такси.

"Легковые автомобили социального такси теперь передвигаются по выделенным полосам - это позволит маломобильным москвичам быстрее доехать до медицинских, культурных и социально значимых учреждений. Машины оформляют в желтом цвете, им выдают новые государственные номера, соответствующие требованиям к работе такси (поскольку по выделенным полосам, согласно закону, могут передвигаться такси желтого цвета с определенными номерами - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что в прошлом году служба выполнила больше 95 тыс. индивидуальных заказов. Сегодня легковые машины соцтакси ежедневно совершают свыше 350 выездов.

"Проезд по выделенным полосам позволит увеличить скорость транспорта, а также количество выполненных заявок", - приводятся в сообщении слова генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максима Коновалова.

Социальное такси начало работать в Москве в 1994 году. Сегодня это крупнейший в России сервис по организации индивидуальных и коллективных пассажирских перевозок для людей с ограниченными возможностями.

Выделенные полосы

В настоящее время передвигаться по выделенным полосам также могут пассажирские и туристические автобусы, такси желтого цвета с шашечками, спецтранспорт.

Москва является самым крупным городом в России и одним из крупнейших в Европе по количеству выделенных полос, их протяженность в столице в 2019 году превысила 300 км.

Ранее заммэра Москвы Максим Ликсутов сообщал, что выделенная полоса позволяет на 15-20% увеличить скорость городского транспорта и сократить количество ДТП с его участием.