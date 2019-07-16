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При правительстве создан совет по развитию биотехнологий

Основной задачей этого органа станет экспертная оценка предложений в этой сфере

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. При правительстве России создан координационный совет по развитию биотехнологий. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

К основным задачам нового органа отнесены обсуждение проблем и практики реализации мероприятий по развитию биотехнологий, а также подготовка, рассмотрение и экспертная оценка предложений в этой сфере. Состав совета будет утверждаться правительством. Его будет возглавлять один из вице-премьеров. Заседания совета намечено проводить не реже одного раза в полугодие.

Теги
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