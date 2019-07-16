Почти треть российских НКО не платят сотрудникам

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 29% российских некоммерческих организаций (НКО) не выплачивают финансового вознаграждения сотрудникам, говорится во вторник в сообщении пресс-службы Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"29% российских некоммерческих организаций, по данным НИУ ВШЭ, не имеют сотрудников, получающих финансовое вознаграждение. На начало прошлого года в некоммерческом секторе было занято менее 1% россиян трудоспособного возраста - около 630 тыс. человек", - рассказали в совете.

Как пояснили в пресс-службе, большинство НКО не могут обеспечить своим сотрудникам конкурентоспособный уровень дохода по сравнению с коммерческим сектором. "Кроме того, в обществе распространено мнение о том, что некоммерческие организации не должны тратить большие средства на собственное функционирование, в том числе на оплату труда", - отметили в совете.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время при поддержке Совета запущен второй этап общероссийского медиапроекта "НКО-профи", который покажет особенности труда в некоммерческом секторе, возможности самореализации в НКО, докажет, что НКО - это не только волонтерство.

"Проект "НКО-профи" призван показать обществу профессионалов некоммерческого сектора: грани их личностей, характер и силы, которые мотивируют работать в этой непростой, но очень полезной и интересной сфере. Профессиональная работа в НКО становится популярнее, и примеры "НКО-профи" могут быть привлекательны для тех, кто ищет работу с дополнительным "общественно полезным" смыслом", - передает пресс-служба слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.