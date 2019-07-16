Госдума наделила должностных лиц местного самоуправления полномочиями нотариусов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем чтении законопроект, который дает право не только главам, но и должностным лицам администраций поселений, муниципальных или городских округов при отсутствии там нотариуса осуществлять в границах этих территорий ряд нотариальных функций.

В частности, муниципалы будут иметь право "удостоверять доверенности, за исключением доверенностей на распоряжение недвижимым имуществом", производить опись наследственного имущества, а также свидетельствовать верность копий документов и выписок из них и подлинность подписи на документах. В то же время законом устанавливается, что должностные лица муниципалитетов не смогут удостоверять завещания, доверенности на движимое имущество, управлять наследным имуществом и принимать меры по его охране за исключением описи.

В отношении данных должностных лиц территориальные органы юстиции отныне смогут проводить проверки.

Принятый Госдумой закон обязывает нотариальные палаты субъектов РФ правом составить список поселков, где нет нотариуса, однако где требуются его услуги. Одновременно с этим должен быть составлен график приема населения, который будет проводиться в этих населенных пунктах не реже двух раз в год.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2019 года.