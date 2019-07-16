Госдума приняла во II чтении проект о праве ФНС выявлять организаторов незаконных лотерей

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий право Федеральной налоговой службе (ФНС) выявлять организаторов незаконных лотерей азартных игр. Документ инициирован правительством.

Законопроект наделяет ФНС полномочиями совершать сделки в целях установления российского юрлица, индивидуального предпринимателя, а также иностранного лица, которые занимаются организацией лотерей и азартных игр с нарушениями. Речь идет об организации и проведении лотерей без решения правительства, без заключения контракта с организатором лотереи на ее проведение или после истечения установленного срока проведения лотереи.

Также это коснется распространения лотерейных билетов, лотерейных квитанций или электронных лотерейных билетов или приема лотерейных ставок среди участников лотереи без заключения договора в соответствии с законодательством о лотереях, организации и проведения азартных игр без лицензии в букмекерских конторах и тотализаторах или разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне.

Для реализации этих полномочий законопроект предоставляет ФНС право проводить контрольные закупки и совершать сделки, в том числе путем участия в лотерее и получения выигрыша с использованием наличных денег и электронных средств платежа. Это может быть необходимо для установления доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов, с использованием которых осуществляются организация и проведение лотерей и азартных игр.

Кроме того, законопроектом предлагается наделить должностных лиц органов федерального государственного надзора правом проводить контрольные закупки при осуществлении надзора за проведением лотерей и организации проведения азартных игр.