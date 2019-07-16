Госдума расширяет перечень примирительных судебных процедур

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла во втором чтении пакет законопроектов, призванных расширить возможность применения примирительных процедур в судах.

Законопроектом вносятся изменения в Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства. Как пояснил журналистам глава профильного думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, с учетом принятых ко второму чтению поправок законопроектом расширяется перечень примирительных процедур - медиация дополняется переговорами и судебным примирением.

Переговоры должны проходить на условиях, определенных сторонами. "Законом или договором могут быть предусмотрены случаи, когда переговоры должны проводиться в обязательном порядке", - уточнил Крашенинников. Судебное примирение будет проводиться с участием судебного примирителя, данную процедуру можно будет применить на любой стадии производства по делу. Порядок проведения судебного примирения и требования к судебному примирителю будут определены регламентом, который утвердит Пленум Верховного суда РФ, а результатом может стать заключение мирового соглашения, частичный или полный отказ от иска.

Медиация в свою очередь может применяться к спорам, возникающим из гражданских, семейных и трудовых отношений. Судебными примирителями и медиаторами смогут быть судьи в отставке.

Еще один законопроект из пакета документов предполагает возвращение истцу до 70% уплаченной им госпошлины при заключении мирового соглашения и отказе от иска. Соответствующие поправки предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Ими исключаются нормы "о том, что уплаченная государственная пошлина не подлежит возврату при утверждении мирового соглашения, соглашения о примирении Верховным судом РФ или судом общей юрисдикции".