Коммунальщики завершили капремонт поврежденного взрывом газа жилого дома в Вологде

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. В Вологде завершили капитальный ремонт жилого пятиэтажного дома, где в декабре прошлого года произошел взрыв бытового газа, один человек погиб, шестеро пострадали. С учетом примененных материалов ремонт дому не понадобится в ближайшие 10-15 лет, говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации Вологды.

ЧП произошло в ночь на 16 декабря 2018 года в квартире на верхнем этаже двухподъездного дома №74а по улице Карла Маркса в Вологде. Погибла хозяйка квартиры, шесть человек получили травмы. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В начале февраля после полного восстановления и двойного обследования дом был полностью заселен. Капитальный ремонт провели по просьбе жильцов раньше срока.

"Поручение капитально отремонтировать дом после взрыва газа губернатор Олег Кувшинников дал в прошлом году, средства были выделены из областного Фонда капремонта многоквартирных домов. Здесь осуществлен большой комплекс работ, его провели в кратчайшие сроки, у жителей замечаний нет. Осталось убрать небольшой строительный мусор, подвезти землю, высадить цветы", - привела пресс-служба слова мэра города Сергея Воропанова.

По информации администрации, дом внесли в краткосрочный план капитальных ремонтов по распоряжению региональных властей. Работы начались в апреле, они включали ремонт кровли, цоколя, отмостки, всех инженерных коммуникаций, замену системы электроснабжения, утепление фасадов, установку автоматизированного теплового узла.

Завершить работы было необходимо в начале июля, часть из них удалось выполнить с опережением. В подъездах установили массивные металлические двери с домофонами. Новая кровля обнесена ограждением. В подвале появилась современная система автоматизации теплоснабжения и горячего водоснабжения, что позволит регулировать температуру подачи теплоносителя в зависимости от погоды и экономить ресурсы. Дополнительно управляющая компания "Фрязиново" провела косметический ремонт в подъездах.

Как пояснил руководитель областного Фонда капремонта многоквартирных домов Игорь Михельсон, гарантийные обязательства составляют пять лет, но, учитывая эксплуатационные характеристики использованных материалов, ремонт в доме не потребуется в ближайшие 10-15 лет. По словам мэра Вологды, в целом программа капремонта реализуется успешно, в этом году в городе отремонтируют 18 домов, в семи из них работы уже завершены.